Pettinengo: Per Suoni in Movimento, appuntamento il 6 settembre all'Oratorio di San Rocco

A Pettinengo presso l’Oratorio di San Rocco sede del particolare Museo degli Acquasantini, domenica 6 settembre la rassegna farà tappa con un concerto che accomuna spazi ed espressioni che difficilmente in altro modo avrebbero potuto condividere il percorso attraverso epoche e stili tanto diversi. Un viaggio musicale e spirituale nel tempo con gesta tradotte in arte sia in ambito materiale costruttivo che in ambito compositivo. I secoli si avvicinano: la musica laica con liriche ispirate alle Sacre Scritture con l’Hallelujah di Leonard Cohen, i tempi antichi e irreali di Claude Debussy, l’eleganza conservatrice di Jacques Ibert, la mitologia irrequieta di un compositore settecentesco come Christoph Gluck, la magica e impensabile apocrifa collaborazione tra Chopin e Rossini, il Libertango di Piazzolla, si abbinano a un tragitto più quotidiano e pieno di colori, formato dalla collezione di oltre 850 acquasantini raccolti da Sergio Trivero e successivamente donati al DocBi dal canonico Angelo Stefano Bessone. Sergio Trivero al quale è dedicato il museo, ha avuto un ruolo centrale nella crescita culturale e sociale di Pettinengo. La sua scomparsa ha lasciato non soltanto un’eredita morale e culturale derivante dagli studi e dalla sua attività propositiva di varie iniziative ma anche beni materiali, consistenti tra l’altro in questa importante collezione di acquasantiere domestiche. Un patrimonio unico in Italia: le acquasantiere più antiche risalgono al ’600, le più recenti ai giorni nostri. Oggetti che negli anni hanno subito trasformazioni di fogge, materiali e soggetti: alcune sono in argento, in filigrana, altre in vetro soffiato di Altare e Murano.

Anonimo del XVI sec. “Greensleeves”

Vincenzo Bellini da Norma “Casta Diva”

C. Debussy “Syrinx” per flauto solo

Brani celebri degli anni ’60-’70 per Chitarra (Americaruso di Lucio Dalla –O’Sole mio)

Leonard Cohen "Hallelujah"

Beatles “Yesterday” “Something”

Bob Dylan “Make you feel my love”

F. Chopin Variazioni dalla Cenerentola di Rossini

J. Ibert “Entr’Acte”

Piazzolla Libertango

Giovanna Savino, si è diplomata al Conservatorio N.Paganini di Genova e si è perfezionata con i Maestri: Fabbriciani, Marion, Cambursano e Valentini. Ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali classificandosi sempre ai primi posti. Ha collaborato con i teatri: Carlo Felice e Gustavo Modena di Genova, Alfred Jarry di Venezia e “ La Tosse “ di Genova con cui ha partecipato alla realizzazione di un’opera discografica. Ha effettuato registrazioni per la BBC e inciso sigle per varie reti televisive. Tiene corsi di perfezionamento in varie località tra cui: Cervo Ligure, Montgenevre, Pontechianale, Rapallo, Coldinava, Santa Margherita Ligure. Svolge attività concertistica in varie formazioni, prediligendo il duo flauto e pianoforte con il Pianista Andrea Bacchetti. Nel Aprile del 2018 stata membro di giuria al Concorso Internazionale di Vyatskoe in Russia. E’ docente di flauto traverso presso l’Istituto Comprensivo Montaldo ad indirizzo Musicale di Genova e l’Accademia Ducale di Genova. Nell'anno 2004 ha fondato l'Associazione MUSICAMICA di cui è presidente, con lo scopo di divulgare la cultura musicale soprattutto presso i giovani. E’ Direttrice e docente all’Accademia Flautistica di Genova. Nel 2009 vince il concorso per la presentazione “DEL MIGLIOR PROGETTO” indetto dall’Assessorato alla Cultura di Santa Margherita Ligure, e da allora organizza presso Villa Durazzo i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale e il “Santa Festival”, rassegna di concerti internazionali, attualmente alla nona edizione con l’alto patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure.

Angelo Olivieri, ha studiato Chitarra Classica presso il Conservatorio A.Vivaldi di Alessandria, sotto la Guida del Maestro G. Margaria, Canto Corale e Armonia a Genova con il Maestro C. De Sessa. Ha svolto, per anni, attività di chitarrista con vari musicisti e cantanti nazionali e internazionali. Ha realizzato arrangiamenti per artisti fra cui Michele, Patrick Hernandez ecc. Ha creato uno studio di registrazione nel ponente ligure che ha permesso a giovani talenti di realizzare i loro progetti discografici e ha composto sigle televisive ed effettuato registrazioni live e non di varie formazioni strumentali. In collaborazione con l’università di Genova e il finanziamento della Provincia, è stato realizzato un cd con libro annesso, completo di partiture originali, sugli inni del risorgimento. Ha realizzato, in collaborazione con la Polizia Municipale, un’opera discografica nella quale sono intervenuti artisti Genovesi e non, il cui incasso è stato devoluto al Gaslini di Genova per la lotta contro il neuroblastoma. Attualmente svolge attività concertistica per duo “Flauto e Chitarra” ed è’ docente presso l’Istituto Comprensivo Montaldo di Genova. Si occupa della musica d’assieme creando gruppi misti con gli alunni della scuola media partecipando a manifestazioni sul territorio e concorsi musicali.

Informazioni:

INGRESSO GRATUITO

L'ACCESSO AI CONCERTI E' LIBERO E CONSENTITO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE ANTI CONTAGIO DA COVID 19 IN VIGORE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.

IN CONSIDERAZIONE DEL NUMERO DI POSTI RIDOTTI NEL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO E' VIVAMENTE CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE PER IL CONCERTO TRAMITE SMS O WhatsApp AL NUMERO TELEFONICO 370/3031220 OPPURE ALL'INDIRIZZO MAIL segreteria@nuovoisi.it entro le ore 12.00 DEL GIORNO DEL CONCERTO.





Informazioni N.I.S.I.ArteMusica Cell. 370/3031220 333/8180066

www.suoniinmovimento.it

Facebook suoniinmovimento

Facebook retemuseale

Instagram@suoni_in:movimento









Appuntamenti successivi:





RITORNO

Domenica 13 settembre

VERRONE – CASTELLO VIALARDI DI VERRONE

Ore 15.30 I visita guidata - ore 17.30 II visita guidata

Ore 16.30 concerto in Sala Falseum

Progetto Giovani

“Omaggio a Ludwig van Beethoven”

250° anniversario della nascita di Beethoven “Caro Beethoven” dall'epistolario del compositore

Trio Marvulli, Patria, Columbro

Nicola Marvulli violino Camilla Patria violoncello Tiziana Columbro pianoforte

Musiche di Beethoven – Debussy













RITORNO

Domenica 20 settembre

SORDEVOLO- MUSEO DELLA PASSIONE/ARCHIVIO LANIFICI VERCELLONE

ore 15.30 I visita guidata Museo della Passione - ore 17.30 II visita guidata Archivio Lanifici Vercellone

ore 16.30 concerto Sagrato della Chiesa Parrocchiale

Progetto Giovani – Concerto interattivo nell'ambito di Esperienza Orchestra della Filarmonica del Teatro Regio Torino

Roberta Lioy, Rebecca Innocenti violini Giorgia Lenzo viola Camilla Patria violoncello

Tommaso Fiorini contrabbasso

Musiche di Dvorak/ brano di musica contemporanea in I assoluta.









ANDATA

Domenica 27 settembre

COSSATO FR. CASTELLENGO - ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLE BARAGGE

15.30 visita guidata all'Ecomuseo

16.30 concerto Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

El Cimarron ensemble duo

“Danze”

Christina Schorn Mancinelli chitarra

Ivan Mancinelli marimba

Musiche di Lombardi, Piazzolla, Rosauro, Em Walter, Koppel









RITORNO

Domenica 4 ottobre

BIELLA BORGO STORICO DEL PIAZZO

PALAZZO GROMO LOSA

ore 15.30 I visita guidata - ore 17.30 II visita guidata

ore 16.30 concerto Auditorium

“Omaggio a Ludwig van Beethoven”

250° anniversario della nascita di Beethoven “Caro Beethoven” dall'epistolario del compositore

Sabrina Lanzi pianoforte

Letture a cura di Elena Ballario









RITORNO

Domenica 11 ottobre

BIELLA – MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE

ore 15.30 visita guidata

ore 16.30 concerto Basilica di San Sebastiano

“Barocco italiano - La musica da camera di Domenico Scarlatti”

Ensemble Festa Rustica con copie di strumenti originali

Rita Alloggia soprano Carlo Lazzaroni violino barocco Matteo Scarpelli violoncello barocco

Luca Ambrosio clavicembalo Giorgio Matteoli flauto dolce e M° di Concerto









ANDATA

Domenica 25 ottobre

CANDELO – ECOMUSEO DELLA VITIVINICOLTURA

ore 15.30 visita guidata Ricetto

ore 16.30 concerto Sala Affreschi

QUARTETTO SE.GO.VI.O. in “Danze”

Salvatore Seminara chitarra Stefano Gori flauto

Paolo Vignani fisarmonica Gabriele Oglina clarinetto

Rota, Dvorak, Bacalov, Piazzolla