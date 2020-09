Tegola sulla strada, ciclista cade e si ferisce alla spalla e al volto

E' stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano, il cilista 64enne residente a Sandigliano vittima di uno sfortunato incidente, nella giornata di domenica 30 agosto, a Graglia.

Dai primi accertamenti, l'uomo stava transitando sulla strada quando per cause in corso di verifica da parte dei Carabinieri di Netro, si è trovato di fronte, sull'asfalto, una tegola cadute dal tetto della scuola di Valle per il forte vento della mattinata. Il ciclista, soccorso dai sanitari del 118, ha riportato ferite alla spalla e al volto.

E' intervenuto anche il sindaco Elena Rocchi mentre i Vigili del Fuoco hanno ispezionato l'area oggetto di indagine. Ora saranno i militari a stabilire se la caduta sia dovuta alle tegole o altri fattori.

"Siamo in attesa della relazione dei militari -commenta il primo cittadino Elena Rocchi. La zona comunque è stata messa in sicurezza. Si tratta di una tegola sulla strada probabilmente scivolata dal forte vento della mattinata".