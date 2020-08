Biella, traffico in tilt e lunghe code per lavori in piazza San Paolo

Mattinata da dimenticare per gli automobilisti biellesi rimasti bloccati nel traffico di Biella. La causa è da addebitare ad alcuni lavori di rifacimento del manto stradale nella zona di piazza San Paolo poco dopo la rotonda in direzione di via Carlo Felice Trossi. Al momento sembra che solo una carreggiata sia chiusa alla viabilità per un intervento al passaggio pedonale. Lunghe code si sono formate da via Carso e il traffico è deviato in viale Roma. Molti i residenti della zona che stanno segnalando la situazione attuale sui canali social.