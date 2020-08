Biella e il mondo delle bocce in lutto per la morte di Gianni Viale

Biella e il mondo dello sport sono in lutto per l'improvvisa scomparsa di Gianni Viale, giocatore di bocce e apprezzato dirigente sportivo. Aveva 85 anni. Viale ha svolto l'attività di commerciante ortofrutticolo e aveva molte passioni: tra queste, vi erano le bocce.

Ha mosso i primi passi al circolo del Villaggio La Marmora e, in seguito, è diventato per molti anni la guida del Circolo Italia di Biella: un vero e proprio ambasciatore delle bocce, specialmente tra le giovani generazioni. “Lo conoscevo da molti anni ed era un vero appassionato – commenta il sindaco Claudio Corradino – Persona affabile e sempre disponibile con tutti, ha fatto tanto per diffondere questo sport tra le persone”.

In queste ore, molti si stanno stringendo al dolore della famiglia. “Papà ci ha trasmesso la voglia di vivere e di combattere per le cose giuste – confida in lacrime la figlia Susanna – Ha avuto la fortuna di essere circondato da una moglie fantastica, Laura, che l'ha accompagnata fino alla fine, amandolo e curandolo”. È possibile rendere visita alla salma presso la casa funeraria Defabianis situata a Biella, in via Santa Maria di Campagnate 35/A (di fronte al cimitero urbano) nei seguenti orari: 8.30/12 e 14/17.

Sempre qui, verrà recitato il Santo Rosario martedì 1° settembre, alle 17. il funerale, invece, si terrà a Biella nella chiesa parrocchiale di San Biagio mercoledì 2 settembre, alle 10.