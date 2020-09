Elisa Incoronata al ministro Azzolina: "Stupita e delusa. Nella lettera il significato non è stato colto"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del presidente di "Associazione Insieme...è di più" Elisa Incoronata. "Cara ministra Azzolina, è con grandissimo stupore e con un profondo senso di delusione che ho dovuto constatare quanto il comunicato del Suo addetto-stampa (del Ministero dell’Istruzione!), pubblicato su quotidiano nazionale e le Sue stesse dichiarazioni, rilasciate a un altro giornale locale, abbiano clamorosamente mancato di cogliere il significato e l’intenzione della breve lettera che Le avevo indirizzato.

Gentile ministra Azzolina, io non ho conseguito una laurea, sono solo un’umile cittadina, mamma e nonna, e se da cinquant’anni mi occupo di minori, come Le scrivevo, lo faccio da volontaria. Non sono neppure un politico, e non ne sarei all’altezza. L’attività politica è una faccenda seria, che non si può fondare sull’improvvisazione e la superficialità, ed io, da persona seria quale mi reputo, non voglio improvvisarmi in un ruolo che non è il mio. Tuttavia, non credo neanche di dover accettare che le mie parole vengano malamente travisate, o strumentalizzate, e quindi mi sento in obbligo di chiarire, oserei dire schematicamente, pochi punti fermi:

1. Nella lettera che mi sono permessa di inviare a Lei, non si faceva cenno né ai rapporti fra scuola pubblica e scuola privata, né, tanto meno, a qualcosa che potesse vagamente far pensare all’attività e alla policy del Governo, o alle posizioni di questo in merito a questa o a quella realtà culturale o ideologica; chi ha voluto difendere l’operato del Ministero respingendo un’accusa di pregiudizio nei confronti della scuola privata, ha ridicolmente respinto un’accusa che mai era stata lanciata;

2. Non vi era neppure, nondimeno, la richiesta di un parere di liceità circa la possibilità di ricorrere alle scuole paritarie per sopperire alla mancanza di spazi sul Territorio, perché quanto è previsto dal cosiddetto Decreto “Agosto” lo si era letto da soli; è proprio perché tutto ciò si può fare che noi vorremmo tentare di farlo;

3. Pertanto, avevo semplicemente, forse ingenuamente, pensato di chiedere il Suo interessamento, in quanto Ministra dell’Istruzione di questo Paese, affinché facesse da mediatore (o da promotore), in questo momento difficile, di emergenza, perché uno stabile vuoto, che ha ospitato per decenni e fino a poco tempo fa centinaia di alunne e di alunni, potesse tornare ad accogliere altre centinaia di alunni e di alunne, sulla scorta delle necessità del Territorio; se già vi fossero accordi o trattative in questa direzione, immagino che le famiglie di tanti giovani dovrebbero poter esserne informate, anche perché la riapertura delle scuole, come Lei stessa non manca di ripetere quasi ogni giorno, è senz’altro imminente. Nel ribadirLe tutta la mia disponibilità verso qualsiasi forma di chiarimento, mi creda animata da intenzioni prive di finalità estranee agli interessi delle nostre scuole. Ciò che scrivo, lo scrivo solo per i nostri ragazzi".