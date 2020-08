Biella, non verrà abbattuto l'albero colpito da un fulmine ai giardini Zumaglini FOTO

Non verrà abbattuto l'albero colpito ieri mattina da un violento fulmine all'interno dei giardini Zumaglini di Biella. Ad annunciarlo l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà: “Dopo opportune verifiche si è deciso che resterà in piedi sistemando la parte superiore della pianta secolare. Nel frattempo si è già provveduto a rimuovere i rami spezzati e precipitati a terra, in prossimità dell'ATL locale. L'area è stata sistemata e liberata dalle transenne”.

Per quanto riguarda il tetto dell'ATL, sembra che non abbia riportato danni ma valutazioni ulteriori verranno eseguite dai tecnici nei prossimi giorni. Intanto è stato ripristinato il semaforo presente in prossimità della piscina Rivetti, rimasto danneggiato a causa del violento temporale di ieri mattina. Il malfunzionamento è durato per tutta la giornata di domenica creando qualche disagio alla guida.