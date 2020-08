A Roppolo cercasi volontari per trasporto scolastico ed asilo

Tempo di scuola ed il Comune di Roppolo cerca volontari per accompagnare gli alunni allo scuolabus e gestire l'entrata e l'uscita alla scuola dell'infanzia.

"Stante il perdurare dell'emergenza Covid 19 - dichiara il sindaco Renato Corona - occorre dotare di un accompagnatore il servizio di trasporto scolastico. Chi fosse disponibile a coprire, anche soltanto parzialmente, gli orari di accompagnamento a scuola e ritorno, contatti il più sollecitamente me o il vice sindaco, al fine di poter predisporre il servizio con la massima efficienza. Il compito dell'accompagnatore sarà esclusivamente quello di assistere gli alunni nella salita e discesa dallo scuolabus, osservando le prescrizioni specifiche di sicurezza, e di controllo affinchè venga indossata una mascherina durante il tragitto".

Questi gli orari di servizio degli accompagnatori dal 14 settembre. Dal lunedì al venerdì andata dalle 7:50 alle 8:15; martedì, giovedì e venerdì ritorno dalle 12:15 alle 12:45; e lunedì e mercoledì ritorno dalle 16:15 alle 16:45.

Stessa necessità ma orari diversi per i volontari che dovranno stazionare nel cortile dell'asilo e curare lo scaglionamento di bambini e genitori in entrata e uscita della scuola dell'infanzia: dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 8,45 e dalle 16 alle ore 16,45. "E' giunto un appello da parte dell'Istituto Comprensivo - continua il primo cittadini - che richiede la presenza di volontari all'ingresso e all'uscita dell'asilo fino a quando non verrà inviato un organico aggiuntivo. Grazie di cuore a tutti coloro che potranno rendersi disponibili aiutando la nostra comunità".