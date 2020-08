4 passi al Geosito del Monte Mucrone, proseguono le escursioni anche a settembre

Anche a settembre il Geosito del Monte Mucrone (la cui gestione è affidata dalle Funivie di Oropa al personale di staff del Giardino Botanico di Oropa e a Clorofilla Soc. Coop.) propone due appuntamenti escursionistici. A causa dell’emergenza Covid-19, sono previsti due turni al giorno durante i quali (previa prenotazione) si potrà accedere al sito per una visita guidata e ad un’escursione (“4 passi a 360 gradi”) alla scoperta della storia geomorfologica della Valle Oropa, che permetterà ai partecipanti di saperne di più sull’origine delle Alpi. Un modo intelligente di coniugare scienza e turismo.

Le date in calendario sono le domeniche del 13 e 27 settembre. Orari partenza dei turni: ore 10:30 e ore 14:30, il numero massimo ammesso di partecipanti è di 12 a turno. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro le ore 18:00 del giorno precedente, telefonicamente (015.2523058) o attraverso il modulo online a cui si accede attraverso il sito del Giardino Botanico di Oropa (www.gboropa.it). Attività gratuita adatta a tutti (consigliata a famiglie con bambini) con Accompagnatore naturalistico abilitato. Il costo del biglietto Funivie non è compreso. Queste attività come molte altre, sono state rese possibili grazie al progetto di divulgazione naturalistica Scienza 100 di cui Compagnia di San Paolo è maggior sostenitore.