Dal Nord Ovest: Anche il vercellese sotto la sferza del nubifragio

Oggi, 30 agosto, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Santhià è intervenuta, causa forte vento e pioggia, a Carisio (VC ) in via Gramsci 22, per una tettoia di circa 60 mq che veniva divelta e buttata in strada contro una civile abitazione. La squadra di Santhià liberava la Sede stradale e metteva in sicurezza in tetto. Presenti il sindaco e carabinieri di Santhià.