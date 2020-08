Sandigliano: scontro tra auto e trattore, illesi i conducenti

Una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta ieri, 29 agosto, per un sinistro che ha coinvolto una Mercedes e un trattore. Nella collisione, le cui cause e responsabilità sono state vagliate dai militari, i conducenti sono risultati illesi. La viabilità è stata regolata fino alla rimozione dei mezzi e alla rimessa in sicurezza della carreggiata.