Maltempo, decine di migliaia di euro di danni all'Eurometallica di Pettinengo

Sono diverse decine migliaia di euro i danni provocati dalle violente raffiche di vento all'Eurometallica di Pettinengo. A crollare, questa mattina 30 agosto, sotto la furia delle raffiche di vento è stata una parte di copertura dell'azienda. Si tratta di circa 250 metri quadrati di tettoia in lamiera situata nella zona di carico e scarico.

A constatare per primo il disastro, è stato lo stesso proprietario insieme a un dipendente della ditta. Tralicci in ferro piegati come fossero pane, fogli di lamiera volati sul rimanente tetto e a terra, sull'asfalto del cortile. Uno scenario desolante come le foto testimoniano. Inoltre anche il cancello elettrico è rimasto danneggiato probabilmente per i frequenti cali di tensione avvenuti durante tutta la mattinata. Fortunatamente oggi è domenica e l'azienda è chiusa quindi nessuno è rimasto ferito.