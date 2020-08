Grosso albero incombe sulla strada della Ratina a Cossato, intervento dei Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

Della rimessa in sicurezza della strada della Ratina a Cossato se ne sono occupati i Vigili del Fuoco di Cossato. Sono molti gli interventi che da s tamattina tengono impegnati gli uomini del 115 in tutto il biellese. Alberi caduti o pericolanti, dissesti di elementi statici e rimessa in sicurezza delle aree per rimediare all'uragano di questa mattina e in risposta alle numerose chiamate giunte in centrale.