Carabinieri di Cossato: Attività di contrasto dei reati nel mese di Agosto. I numeri

Durante il mese di agosto, nell’ambito dell’attività di prevenzione coordinata dal Comando Provinciale di Biella in concomitanza con il periodo estivo, i Carabinieri della Compagnia di Cossato hanno pianificato dei servizi mirati al contrasto dei reati in genere, con particolare attenzione verso quelli di tipo predatorio.

L’Arma ha messo in campo complessivamente 32 equipaggi automontati, in uniforme ed in borghese, che hanno controllato 163 persone, 102 veicoli, rilevando 8 violazioni al Codice della Strada, delle quali 5 per guida in stato di ebbrezza e 3 per guida pericolosa nei confronti di altrettanti centauri.

E’ stato rintracciato ed arrestato il 46enne cossatese G.A., sul quale pendeva un ordine di carcerazione della Procura biellese, dovendo espiare un residuo pena di un mese.

Su segnalazione della Centrale Operativa di Biella sono stati effettuati 5 interventi per tentati furti in abitazione, poi rilavatisi malfunzionamenti dei sistemi d’allarme.

Si rilevano complessivamente 2 furti e 2 tentati furti in abitazione.

Nello stesso ambito, nella serata di venerdì, nelle principali piazze del centro di Cossato, in collaborazione con la Polizia Locale cossatese impegnata in occasione della Festa patronale, sono stati controllati complessivamente 58 ragazzi, molti dei quali minorenni. Nell’occasione i giovani sono stati invitati a non recare disturbo alla quiete pubblica.