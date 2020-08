Rosazza, Gymnasium: Un successo, esperienza da ripetere

L'entusiasmo contagioso dei bimbi ha travalicato le generazioni. Genitori, nonni e parenti e curiosi di ogni generazione hanno apprezzato l'iniziativa.

Il progetto ha coinvolto il primo giorno circa una quindicina di bimbi al parco comunale ed altri che facevano il tifo per i propri beniamini. Mens sana in corpore sano ha dato i suoi frutti. I ragazzi hanno ragionato sulla figura di Ettore e di Achille, si sono schierati con Antigone per poi Comprendere le ragioni di Creonte. Hanno compreso il senso profondo del rispetto per l'avversario, tanto in ambito sportivo quanto sulle scelte di vita.

Il corso non era neanche ancora terminato che già si progettava un ampliamento del progetto per il prossimo anno, con la speranza di non avere tutte le limitazioni dovute al Covid che hanno reso l'iniziativa del 2020 più limitata rispetto alle previsioni iniziali.

Per questo non possiamo che ringraziare in primis i protagonisti, i bimbi con la loro contagiosa allegria, Fondazione Cassa di Risparmio che mostra ancora una volta interesse per le iniziative culturali sul territorio, Mario Rosso, istruttore di lotta greco romana, per la capacità di coinvolgimento e per l'autorevolezza mostrata sul tatami.