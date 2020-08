Grigliate di pesce alla sarda presso gli Alpini di Mottalciata

Le avverse condizioni meteorologiche, a volte a carattere di tempesta, non hanno impedito la grigliata alla sarda, regolarmente svolta sabato 29 agosto a Mottalciata, in via Moricco, 4.

Il campo base è stato allestito presso la sede degli Alpini prospiciente l’area comunale delle feste, confermando anche nell’avversità climatica le ben note proverbiali caratteristiche di impegno e dedizione che accomunano Sardi ed Alpini. Accanto al seicentesco monumentale torchio che domina la piazza, sulla quale si affacciano anche le sedi di altre associazioni, sono stati allestiti spedi, griglie e lastre di cottura per la preparazione delle specialità di terra: bistecche, costine, salamelle, salsiccia; al centro i maialini allo spiedo cucinati da Gianfranco Pilloni, originario di Siliqua, e Damiano Locci, di San Giovanni Suergiu. Accanto a loro, gli Alpini, con il loro presidente Ezio Bongiovanni, tutti rigorosamente con la piuma sul cappello, coadiuvati da “I Farinei del BBQ”, specialisti di barbecue, ben noti e apprezzati anche fuori dai confini del paese in cui operano.

Sabato 5 settembre, sempre presso la sede degli Alpini di Mottalciata, è in programma un altro appuntamento all’insegna della buona cucina di mare con grigliate alla sarda di pesce: orate, gamberoni e filetti di triglia.

Due serate solo da asporto, con obbligo di prenotazione, in rispetto delle limitazioni imposte dalle diverse ordinanze e disposizioni locali e nazionali in continuo divenire.

Prenotazione entro mercoledì 2 settembre - Distribuzione dalle ore 18:30 alle ore 20:00.

Il ricavato verrà destinato alle attività del Circolo sardo di Biella e dell’Associazione Alpini di Mottalciata.

Info e prenotazione Ezio, 3477405037 – Gianfranco, 3336918346