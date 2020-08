Euro Lab, pubblicato il book del progetto

A fine luglio, presso la Sala Conferenze della Mosca Srl di Benna, si è tenuto il convegno finale del progetto Euro Lab, Laboratori di Europrogettazione, iniziativa che ha coinvolto una rete di 9 Comuni della pianura biellese: Benna, come soggetto capofila, affiancato da Cerrione, co-organizzatore e da Borriana, Candelo, Sandigliano, Massazza, Salussola, Verrone e Gaglianico, oltre all’Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani (ANPCI).

Il percorso di formazione in europrogettazione, destinato agli amministratori locali under 35 e di nuova nomina, è stato sostenuto dalla Regione Piemonte (Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche per i Bambini, le Famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale).

Il progetto, della durata di 40 ore, era stato avviato a febbraio, e, dopo le prime due lezioni in presenza, aveva subito uno stop dovuto al lockdown, per poi riprendere con attività in remoto e altri incontri, e nuovamente in presenza nel mese di giugno.

Ventotto in totale i beneficiari dell’iniziativa di formazione: di cui 22 allievi effettivi e 6 uditori.

In chiusura del convegno finale, trasmesso in diretta on line sulla piattaforma GoToMeeting, a cui hanno partecipato l’Assessore Regionale Chiara Caucino ed il presidente di Anpci Franca Biglio, è stato presentato il lavoro svolto per la realizzazione del book di progetto, disponibile sia in versione cartacea che digitale.

La pubblicazione, composta da trentasei pagine, è stata realizzata da Simone Emma del Comune di Candelo, che, come uditore partecipante al progetto, ha messo a disposizione le proprie competenze dedicandosi al design e alla grafica.

Il volume racconta in dettaglio tutto quello che è stato Euro Lab: il bando regionale che lo sovvenziona, destinato alla partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica del territorio; il partenariato realizzato tra i nove Comuni, il percorso progettuale ideato da eConsulenza, l’agenzia della Dottoressa Bigatti che ha curato sia la parte teorica sia quella laboratoriale, durante la quale sono stati formati tre gruppi di lavoro che hanno elaborato altrettante proposte progettuali.

Il book prosegue con la presentazione proprio di queste proposte progettuali, le quali verranno sottoposte alle imminenti candidature europee in scadenza in questi mesi.

Il Gruppo Erasmus+ KA1 (mobilità individuale giovani), elaborato da Verrone, Borriana, Benna, Candelo e Sandigliano, si è occupato della diffusione e degli effetti delle fake news: il progetto ha l’obiettivo di esortare i giovani ad avere un pensiero critico nell’approccio a media, social e notizie e coinvolge, anche enti e realtà provenienti da Croazia, Francia, Portogallo, Spagna e Repubblica Ceca.

Il Gruppo Reti di Città, ideato da Cerrione e Benna, coinvolge anche enti locali di Francia, Germania, Grecia, Lettonia e Spagna, ed è sviluppato su due anni. Il progetto punta alla priorità della Commissione Europea riguardante il dibattito dell’Europa e la sfida all’euroscetticismo, ispirandosi ai principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per il miglioramento dello sviluppo sostenibile, ed è basato su 6 eventi, uno per nazione coinvolta, ad ognuno dei quali sarà assegnato un tema dell’Agenda.

Il Gruppo Gemellaggio, elaborato da Gaglianico, Massazza, Borriana, Salussola e Verrone, coinvolge realtà di Bulgaria, Francia, Romania, Slovacchia e Spagna, ed è destinato ad una giovane fascia d’età. Intende sviluppare il tema della solidarietà, quale valore educativo da trasmettere e coltivare tra le nuove generazioni, focalizzando l’attenzione sull’importanza della collaborazione.

A completare il book, oltre ad alcune immagini raccolte durante le lezioni del percorso formativo, la presentazione in italiano ed in inglese di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto Euro Lab.