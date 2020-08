Trenino Biella-Oropa viaggia a gran velocità sulla tratta Luoghi del Cuore: “Superati i 2mila voti”

“Il trenino Biella-Oropa ha superato abbondantemente i 2mila voti. In questi giorni, sono stati spediti a Milano i voti cartacei ed entro il 21 settembre saranno aggiornati i nuovi dati che si aggirano sui 230 voti. Un risultato strepitoso”. Ad annunciarlo il capo delegazione del FAI Biella Davide Furfaro, che non nasconde la soddisfazione a fronte del caloroso sostegno da parte dei biellesi all'ambizioso progetto di ripristino e recupero della vecchia tranvia inserita all'interno della campagna nazionale Luoghi del Cuore 2020, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Come più volte sottolineato in precedenti articoli, si tratta del più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio tanto da permettere ai cittadini di segnalare al FAI, attraverso un censimento biennale, le mete da non dimenticare. Dopo ogni censimento, infatti, il FAI sostiene con un budget di 400.000 euro una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti.

“Il trenino Biella-Oropa non è più una sorpresa ma trova sempre più consensi tra il pubblico biellese – sottolinea Furfaro – Arrivando a 2mila voti abbiamo raggiunto il primo traguardo. È un inizio ben augurante e, se continuiamo così, potremo toglierci soddisfazioni anche perchè il censimento è aperto fino al 15 dicembre. Quindi c'è ancora tempo per votare. Presto presenteremo ai cittadini alcuni importanti progetti. Ringrazio i biellesi che hanno saputo fare lavoro di squadra e di questo ne siamo fieri”.