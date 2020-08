Polisportiva FC Vigliano e Comune di Zumaglia insieme per riavviare il centro sportivo

Al via la collaborazione tra la Polisportiva FC Vigliano e il comune di Zumaglia che porterà alla rinascita del centro sportivo che si trova in via delle Rimembranze. L’amministrazione comunale di Zumaglia ha affidato l’incarico alla Polisportiva che a partire da metà settembre ridarà vita alle diverse strutture (campo da calcio, campo da tennis, palestra) e avvierà attività sportive destinate ai residenti del paese: doposcuola multisportivo per i più piccini, corsi di diverse discipline sportive per i bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie (calcio, calcio a 5, pallamano, pallavolo, pattinaggio, tennis) e ginnastica per la terza età.

Per il primo week end di settembre sono previsti un paio di eventi importanti, organizzati nel rispetto delle normative Covid: sabato 5 settembre alle 17 è prevista la cerimonia di inaugurazione dell’impianto con la presenza delle autorità e dei dirigenti della Polisportiva, mentre il giorno successivo, domenica 6 settembre, anche in questo caso nel rispetto delle normative e quindi in seguito ad un adeguato triage anti-Covid, a partire delle 14 si svolgerà l’Open day che consentirà ai bambini del territorio di vedere in azione i giovani sportivi delle diverse discipline e di provare i diversi sport.

Il centro sportivo di Zumaglia dunque tornerà ad essere attivo e a disposizione di tutta la cittadinanza. Spiega Fausta Gallo, assessore allo Sport e vicesindaco: “Abbiamo molti programmi destinati ad ogni fascia della popolazione: bambini piccoli, bambini e ragazzi più grandi e anziani. Il nostro bellissimo centro sportivo ricomincerà a vivere e potremo offrire una vasta gamma di diverse attività sportive sul territorio”.

Ecco nel dettaglio i programmi delle prime attività: servizio di doposcuola gratuito a carattere ludico multisportivo destinato agli allievi della Scuola Primaria che partendo dalla psicomotricità avvicinerà i bambini alle diverse discipline sportive senza carattere di competizione. Si svolgerà all’uscita della scuola, dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 17.30. Corsi sportivi di diverse discipline, più strutturati, aperti a tutti i bambini e ragazzi senza limiti di età: calcio, calcio a 5, pallamano, pallavolo, pattinaggio e tennis. Attività diverse di giorno in giorno, dalle 17.30 in poi. Ginnastica per la terza età: 2 mattine alla settimana dalle 9 alle 10. Inoltre le diverse strutture del Centro sportivo saranno disponibili in affitto da parte di altre società sportive oppure da privati.