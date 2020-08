Dalla Regione Piemonte contributi per l'affitto: ecco i comuni coinvolti

La Regione Piemonte ha approvato i requisiti per l’accesso e i criteri di ripartizione delle risorse, riferite all'anno 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Questo fondo è destinato ai cittadini residenti in Piemonte, appartenenti alle fasce economicamente più deboli, a parziale rimborso del canone di affitto pagato per le abitazioni.

La Regione ha inoltre individuato 74 Comuni capofila per ambito territoriale di competenza. Nell'ambito 12, di cui è capofila la Città di Biella, sono compresi anche i Comuni di Andorno Micca, Borriana, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdilana, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Il bando sarà aperto dal 1° settembre al 30 settembre 2020: in questo periodo gli interessati devono presentare domanda al Comune di residenza o a quello capofila. Per agevolare la cittadinanza, questo stesso periodo vale come apertura del bando per il fondo sostegno locazione 2019 e 2020.

Il bando, pubblicato sui siti comunali, indica requisiti dei fondi 2019 e 2020, documentazione da allegare alla domanda ed autocertificazione dei requisiti, entità del contributo e modalità di pagamento, modalità di presentazione della domanda, controlli e sanzioni.