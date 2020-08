Oropa, tanti fedeli alla Basilica Superiore per la prima Messa dopo 4 anni di restauri FOTO

Una giornata storica per la comunità biellese. La Basilica Superiore di Oropa ha riaperto le porte al culto dopo 4 anni di restauri per una messa solenne che ha visto nella giornata odierna, 30 agosto, la partecipazione di autorità civili e militari, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali, provinciali, regionali e nazionali. 600 i fedeli seduti tra i banchi (in accordo con le normative vigenti e opportunamente distanziati), oltre a quelli presenti all'esterno, che hanno assistito all'emozionante passaggio della statua della Madonna dal portale maggiore fino al ciborio.

A presiedere la funzione il vescovo di Biella Roberto Farinella; concelebranti, invece, sono stati: l'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, l'arcivescovo di Vercelli Marco Arnolfo, il vescovo di Casale Monferrato Gianni Sacchi, il vescovo di Ivrea Edoardo Cerrato, il vescovo emerito di Asti Francesco Ravinale, il vescovo emerito di Casale Alceste Catella e il vescovo emerito di Biella Gabriele Mana. A quest'ultimo Monsignor Farinella ha rivolto parole di gratitudine nel corso del sua omelia: “Constatati gli ingenti lavori che si rendevano necessari per ripristinare l'uso della Chiesa, ha messo in moto un imponente processo di sensibilizzazione e avviato una preziosa catena di persone generose che hanno dato il loro contributo fino al risultato che oggi tutti noi possiamo vedere. Con animo forte, coraggio e senza indugio. Come biellesi siamo fieri e contenti di poter esprimere amore e devozione alla Madonna di Oropa all'interno di questo luogo. La cupola diventa punto di riferimento, come la stella del mattino”.

Nelle parole del Vescovo di Biella non mancano riferimenti alla V Centenaria Incoronazione della Statua della Madonna: un evento atteso da molti anni e preparato nei minimi dettagli, purtroppo costretto al rinvio nel 2021 a causa dell'emergenza coronavirus. “La celebrazione di oggi è solenne perchè costituisce una tappa importante nel cammino verso la V Centenaria Incoronazione. Il 29 agosto del prossimo anno si celebrerà la giornata come da tradizione. Ringrazio anche papa Francesco per averci rivolto parole di incoraggiamento”.

A conclusione, Monsignor Farinella si è rivolto ai malati e a chi si è speso in prima persona nei terribili giorni dell'emergenza sanitaria: “Quante preghiere si sono levate alla Madonna di Oropa. Rendiamo grazie al sostegno che ha dato alle famiglie, ai bisognosi, ai medici e a chi si è impegnato a favore della popolazione. Sono stati giorni tristi ma al termine della notte, si assiste all'inizio di un nuovo giorno. Un'alba, e la Madonna di Oropa ci ha sostenuto perchè è madre di speranza”. Al termine della Santa Messa, le porte della Basilica Superiore sono state riaperte per consentire ai fedeli di omaggiare la sacra effigie della Madonna Nera che, in serata, verrà riaccompagnata in Basilica Antica con una solenne fiaccolata.