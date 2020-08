Zimone si prepara alla riapertura delle scuole

Il ritorno dei ragazzi a scuola, dopo l’ufficialità data dal Governo e dal ministro Azzolina, significa una mole di lavoro importante per tutti i comuni, anche per quelli che non hanno istituti scolastici all’interno dei propri confini, affinché tutti gli studenti possano tornare a studiare senza problemi. È il caso di Zimone, comune del Biellese che dovrà provvedere a garantire ai suoi ragazzi che il servizio degli scuolabus funzioni correttamente.

“I nostri residenti studiano a Salussola - commenta il sindaco Piergiorgio Givonetti - e infatti mi sono incontrato recentemente con la loro amministrazione comunale. Non dovrebbero esserci problemi siccome non abbiamo molti studenti e di conseguenza non occupiamo un grande spazio nell’autobus. Niente di definitivo ma ho buone sensazioni sul fatto che andrà tutto per il verso giusto”.