Teens Basket, arriva la conferma di capitan Murta

Dopo il colpo di mercato Samuele Pasqualini, il Teens Basket Biella completa il roster 2020/2021 con il rinnovo di capitan Luca Murta. «Una firma per nulla scontata» sottolinea il general manager Claudio Porta «che consideriamo fondamentale per affrontare al meglio un campionato difficile come la serie C Gold. Luca dovrà essere il leader in campo e nello spogliatoio, aiutando i nostri giovani a crescere».

Murta è uno specialista di promozioni: dal 2008 (vittoria del campionato di C2 con la Cestistica Biella) ne ha conquistate sei, con le maglie di Biella, Cus Torino, Alba, Ghemme e Teens Cossato (doppia dalla D alla C1), senza dimenticare la vittoria della coppa Italia di A2 con Pallacanestro Biella nel 2014. La passione per il gioco ha sempre caratterizzato la carriera della guardia classe '89, dal terzo posto nelle finali nazionali under 19 nel 2008 con la Banca Sella ai successi con il Teens.

Queste le prime parole di Murta dopo l'accordo: «Ringrazio la società per gli sforzi fatti per allestire un roster competitivo, che ci permetterà di competere in C Gold. Sarà un campionato difficile, dove non saremo certo i favoriti come nelle ultime due stagioni. Perciò ci vorrà pazienza e bravura nela gestione dei momenti difficili. Durante il lock down non ero più sicuro di continuare a giocare, ma ora sono felice di tornare a giocare al Forum».