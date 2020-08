Ippon 2 Karate terza in Piemonte nella classifica Nazionale FIJLKAM

Nonostante il difficile momento, in casa Ippon 2 non sono mancate le soddisfazioni. Dalla pubblicazione nel mese di marzo della classifica agonistica FIJLKAM, la società biellese è risultata al 1° posto in provincia e al 3° posto in Piemonte dopo la fuoriclasse TKT (Torino), in testa alla classifica nazionale e al CUS Torino. La graduatoria, basata sul punteggio ottenuto per i risultati ai Campionati Italiani dell'anno 2019, è stato un traguardo di prestigio anche a livello Nazionale con il conseguimento del 35esimo punteggio su 486 associazioni che hanno ottenuto punti partecipando alle finali Nazionali.

La Ippon 2, dopo le lezioni on-line, svolte durante il periodo del lockdown, dal 1° di giugno ha riaperto le porte ai corsi proseguendo il lavoro per tutta l'estate. Rispettando rigorosamente le norme di sicurezza imposte dal Ministero e seguendo le regole della Federazione FIJLKAM, il Tecnico Feggi Maurizio ha adattato il metodo di insegnamento imponendo il distanziamento e l'utilizzo della mascherina senza tralasciare l'importanza dell'aspetto ludico e formativo per le fasce giovanili. Un particolare encomio a tutti i numerosi atleti, soprattutto i più piccoli, che hanno rispettato le regole e si sono dimostrati entusiasti di riprendere l'attività preparandosi con impegno per gli esami che sono avvenuti nel mese di luglio con la conquista della meritata cintura.

Gli agonisti nei mesi di confinamento hanno sperimentato l'allenamento online e hanno partecipato a numerosi webinar organizzati dalla Federazione. In seguito alla delibera della Regione Piemonte che ha dato il via agli sport di contatto, Aglietti, Botosso e tutti i compagni di squadra hanno ripreso a combattere, in trepidante attesa del futuro calendario gare Federali. Consapevoli della particolare realtà che stiamo vivendo, ma fiduciosi e spinti dalla passione e dall'entusiasmo, ripartiamo in sicurezza dal 31 di agosto nella sede di Corso Pella 19/b. Lo Staff della Ippon 2 è pronto ad accogliere tutti coloro che volessero provare e conoscere il karate.