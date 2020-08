Pd Biella, sulle ciclabili arrivano le precisazioni dei consiglieri e dell'onorevole Borghi al sindaco Corradino

Riceviamo e pubblichiamo:

“Sul tema della mobilità sostenibile è palese il diverso approccio manifestato dalla precedente amministrazione comunale rispetto a quella attuale. Purtroppo anche su questo tema non si riesce ad avere un confronto franco, con risposte semplici e dirette alle interrogazioni che il gruppo consiliare ha invano indirizzato a partire dal settembre 2019 all'Assessore ai Lavori Pubblici Zappalà.

Neppure le successive richieste di informazioni relative all’ottenimento dell'autorizzazione ministeriale al diverso progetto del percorso ciclabile lungo via Cernaia hanno avuto risposta. A causa di questo prolungato silenzio ci si è preoccuparti che tutto l’articolato lavoro progettuale non rischiasse di essere vanificato perciò si è voluto dare al Governo il segno di una presenza attenta e responsabile a favore della Città di Biella. Ribadiamo la nostra posizione più volte espressa: se la modifica proposta dall'amministrazione è legittima, questa non deve compromettere o mettere a rischio il contributo finanziario ottenuto. Ovviamente rimane non condivisibile la posizione di questa amministrazione sul tema ambientale (con evidenti riflessi sulle attività turistiche e sul benessere) ed il dibattito perciò continuerà.

Per ora ci auguriamo che le parole dell’ onorevole Borghi chiariscano definitivamente la nostra posizione ed il reale contatto avvenuto tra lui ed il Sindaco. Queste le dichiarazioni dell'onorevole Enrico Borghi: 'Il Sindaco di Biella, Claudio Corradino, nel corso di una diretta Facebook ha ritenuto di dover tirare in ballo il sottoscritto, con una serie di imprecisioni che meritano un chiarimento. Anzitutto, nella forma. Non è il sottoscritto ad aver chiamato telefonicamente il Sindaco, come da lui affermato in maniera capziosa, ma è vero il contrario. Nel corso della conversazione, da lui avviata, ho avuto modo di chiarire i termini dell’iniziativa parlamentare che ho assunto, e che vanno nella direzione esattamente opposta a quanto da lui affermato.

Lo scopo della interrogazione parlamentare non è stato certamente quello di operare per fare perdere il finanziamento, come da lui affermato, ma esattamente all’opposto, e cioè sincerarsi che le modifiche introdotte in corso d’opera dalla amministrazione da lui presieduta non determinassero le condizioni per una revoca. Il tutto in piena sintonia con il gruppo consigliare del Pd di Biella, che sta esercitando in maniera efficace e concreta quella fisiologica attività di opposizione democratica che evidentemente dà fastidio al Sindaco' “.