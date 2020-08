ASL, Furia e De Lima: "Litigi, discussioni e un valzer di nomine senza senso per la scelta dei direttori sanitari Asl"

Come matrice comune, nel Torinese così come nel Biellese,la Giunta regionale mostra di non interpellare, né ascoltare gli amministratori locali, i sindaci, ossia i responsabili sanitari nei vari territori.

Questa logica puramente basata sui giochi di potere, che non ascolta le voci dei territori, ha prevalso nel chivassese, ma anche nel Vercellese e, di riflesso, nel Biellese.

Non si comprende come il commissario Diego Poggio debba essere sostituito a otto mesi dalla scadenza.