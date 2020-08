L’ensemble Tempo Primo dell’orchestra di Cesena con Nicolò Grassi pronti a regalare grande musica

Il Santuario di San Giovanni d’Andorno unico e suggestivo santuario dedicato a San Giovanni in Italia, tappa del Grande Traversata delle Alpi e collegato da una strada molto panoramica al Santuario di Oropa sarà la suggestiva e perfetta scenografia per l'appuntamento di domenica 30 agosto della rassegna Suoni in movimento.

Il Santuario di San Giovanni d'Andorno, a Campiglia Cervo, è situato in una posizione dominante e aperta verso la Valle del Cervo. La forma attuale del Santuario è il risultato del lavoro di generazioni di valligiani che, dai primi anni del Seicento fino ai primi decenni del Novecento, ne fecero il luogo di riferimento per tutta la popolazione. La chiesa, costruita all’inizio del Seicento sul luogo dell’antico sacello, è stata ampliata nel secolo successivo. All’interno sono visibili la rinascimentale statua lignea di San Giovanni Battista conservata in una nicchia scavata nella roccia e le opere pregevoli dei pittori Fabrizio e Bernardino Galliari, annoverati tra i migliori artisti biellesi settecenteschi. Il Santuario è raggiungibile percorrendo la Strada Panoramica Zegna, che prosegue da Bielmonte verso la Valle del Cervo, ed é collegato al Santuario di Oropa da un’ardita quanto panoramica strada voluta dal senatore Rosazza e completata nel 1897.

All'interno della basilica nell'ambito del Progetto Giovani l'Ensemble Barocco Giovanile Tempo Primo dell'Orchestra Corelli di Cesena con solista Nicolò Grassi eseguirà di Antonio Vivaldi l'intramontabile e il più noto capolavoro che risulta essere il primo esempio nella storia della musica di musica descrittiva. Il concerto si colloca nel Progetto Giovani, significativa sezione della rassegna coordinata dai giovani Camilla Patria e Tommaso Fiorini.

La fama di Vivaldi non fu solo riferita alle sue composizioni ma alle sue abilità violinistiche, era un acclamato virtuoso di tale strumento e all'epoca incantò il pubblico di tutta Europa.

Si diceva di lui: « ... una tale arte non è mai stata sentita e non potrà mai essere eguagliata ... suona con le dita ad un pelo dal ponte con una velocità incredibile ... se vi è del male nei suoi toni acuti e rapidi, allora Vivaldi ha molti peccati da espiare ... »

“Le quattro stagioni” sono, a ragione, il ciclo più noto di composizioni vivaldiane: si tratta di quattro concerti, ispirati ciascuno ad una stagione dell’anno. Fanno parte dell’opera 8: Il Cimento dell’armonia e dell’invenzione. Esse nascono su quattro Sonetti ognuno di essi dedicato ad una stagione forse composti da Vivaldi stesso, forse no, a titolo dimostrativo di quello che succede nei quattro concerti. L'interpretazione dei Sonetti sarà a cura di Camilla Patria.

LA PRIMAVERA: la musica descrive passo a passo l’andamento dei singoli episodi della Primavera: il canto degli uccelli, il temporale e la danza finale (il violino solista rappresenta un pastore addormentato, le viole il latrato del fedele cane mentre altri violini le foglie fruscianti).

L’ ESTATE: si tratta, fuori dubbio, del concerto di maggiore efficacia descrittiva; protagonista è la tempesta che si sente avvicinarsi da lontano nella calura estiva per poi scoppiare nel finale in tutta la sua virulenza. L’assolo descrive il pastore spaventato dal temporale improvviso.

L’ AUTUNNO: protagonista del concerto è Bacco: Vivaldi riproduce in modo magistrale l’ebbrezza provocata dal vino mentre nel secondo movimento, quello centrale dal titolo i “Dormienti ubriachi”, si sente il clima trasognato e tranquillo del dopo-festa. Il terzo movimento, infine, si identifica con la tumultuosità ed i ritmi della caccia.

L’ INVERNO: in un primo tempo questo concerto, dai toni pastorali, era stato concepito da Vivaldi per essere eseguito in chiesa; tutta l’orchestra suona sempre quasi “in sordina” come a non voler disturbare i fedeli raccolti in preghiera.

Domenica 30 agosto

CAMPIGLIA CERVO-SANTUARIO DI SAN GIOVANNI D'ANDORNO

ore 16.00 Visita guidata

ore 17.00 concerto

Progetto giovani

Ensemble Barocco Giovanile Tempo Primo

Nicolò Grassi violino solista

Federica Zanotti, Nicola Nieddu violini, Claudia Chelli viola,

Antonio Cortesi violoncello, Luca di Chiara contrabbasso

Camilla Patria lettura dei Sonetti di Vivaldi

Antonio Vivaldi (1678-1741) “Le quattro stagioni”

· Concerto nr.1 in Mi maggiore opera 8, RV 269 (La primavera)

I. Allegro (in Mi maggiore)

I. Largo e pianissimo sempre (in Do diesis minore)

I. Allegro pastorale (in Mi maggiore)

·Concerto nr.2 in Sol minore opera 8, RV 315 (L'estate)

I. Allegro non molto (in Sol minore)

I. Adagio e piano – Presto e forte (in Sol minore)

II. Presto (in Sol minore)

·Concerto nr. 3 in Fa maggiore opera 8, RV 293 (L'autunno)

I. Allegro (in Fa maggiore)

II. Adagio molto (in Re minore)

I. Allegro (in Fa maggiore)

·Concerto Nº 4 in Fa minore opera 8, RV 297 (L'inverno)

I. Allegro non molto (in Fa minore)

II. Largo (in Mi bemolle maggiore)

III. Allegro (in Fa minore)

Nato all'interno dell'Orchestra Corelli di Cesena, l'Ensemble Tempo Primo è formato dalle prime parti della stessa ed è attivo da nove anni nell'ambito di una serie di produzioni didattiche e divulgative per il mondo dell'infanzia ma non solo: grazie alle sue caratteristiche di organico snello ee essenziale, infatti, l'Ensemble si è dimostrato modello ideale per la messa in scena di riduzioni operistiche, balletti, ma anche per la realizzazione di produzioni nell'ambito della musica da film e contemporanea.

Nicolò Grassi, dopo aver vinto l’audizione di selezione, ha frequentato il corso Obiettivo orchestra tenuto dalla Filarmonica del Teatro Regio di Torino nell'anno 2017. Vincitore di concorsi nazionali solistici e internazionali di musica da camera ha collaborato con varie formazioni orchestrali e con formazioni cameristiche, esibendosi in importanti teatri italiani e internazionali tra i quali l'Auditorium Parco della Musica di Roma, il teatro La Fenice di Venezia, la Royal Albert Hall, la Großer Sall al Mozarteum e la MusikVerein di Vienna. Ha partecipato nell'“Orchestra Nazionale dei Conservatori” nel Primo concerto assoluto, tenutosi a Genova; con quest'ultima ha partecipato poi ad importanti rassegne Nazionali come “TaorminArte”, in “Aida” nel teatro greco, la rassegna MiTo a Torino ed in Sala Nervi in Vaticano. Ha vinto il concorso come primo violino di spalla dell’Orchestra Giovanile Italiana nell’anno 2017. Attualmente è collaboratore stabile con l’orchestra filarmonica Gioacchino Rossini di Pesaro. È risultato primo idoneo alla audizione per violino di fila alla Filarmonica del Teatro Regio di Torino, con la quale collabora dal 2018; dallo stesso anno ricopre il ruolo di Violino primo di fila al teatro Regio di Torino. Stabilmente tiene concerti con l'orchestra Arcangelo Corelli di Ravenna, in qualità̀ di primo violino e violino solista.

Camilla Patria, giovane violoncellista professionista,a ttualmente svolge la professione in ambito concertistico strumentale con ensemble di musica da camera o importanti orchestre lirico-sinfoniche italiane. Fin dalla scuola primaria ha partecipato a numerosi spettacoli nell'ambito della recitazione sia come unica protagonista che a fianco di attori quali Adolfo Fenoglio, G.Judica Cordiglia (Gnomo Ronfo della Melevisione), Lorenzo Branchetti (il Milo Cotogno della Melevisione) con il quale ha inciso il CD della favola prodotto e distribuito dal Nuovo Insieme Strumentale Italiano, Luciana Serra, interpretando diversi ruoli nell'ambito del teatro da camera e favole in musica i quali Lo Schiaccianoci, il Nano del Bosco e la bella Mugnaia, Babar l’Elefantino, Pierino e il Lupo e lo stesso Pinocchio di cui la versione spettacolo della favola è stata eseguita in tutta Italia e tra i luoghi più importanti si ricordano nel 2006, 2007 e 2008 la Sala Petrassi e la Sala Santa Cecilia del Parco della Musica di Roma per la stagione Tutti a santa Cecilia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Casa della Musica di Parma, l'Auditorium San Domenico di Foligno, le Fonderie Limone di Moncalieri, il Conservatorio di Potenza ecc.

Informazioni:

• INGRESSO GRATUITO

• L'ACCESSO AI CONCERTI E' LIBERO E CONSENTITO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE ANTI CONTAGIO DA COVID 19 IN VIGORE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.

• IN CONSIDERAZIONE DEL NUMERO DI POSTI RIDOTTI NEL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO E' VIVAMENTE CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE PER IL CONCERTO TRAMITE SMS O WhatsApp AL NUMERO TELEFONICO 370/3031220 OPPURE ALL'INDIRIZZO MAIL segreteria@nuovoisi.it entro le ore 12.00 DEL GIORNO DEL CONCERTO.

• Informazioni N.I.S.I.ArteMusica Cell. 370/3031220 333/8180066

