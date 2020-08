A Oropa va in scena l'ultimo appuntamento dei Pollicini Verdi

Al Giardino Botanico di Oropa dalla fine di giugno sono ripresi i laboratori dei “Pollicini Verdi”: per garantire il rispetto delle norme di distanziamento è necessaria la prenotazione ed il laboratorio deve essere limitato a 6 partecipanti. Con il mese di settembre termina il programma. Sabato 5 settembre, alle 15, ci sarà L’albero di Munari ed i suoi abitanti.

Laboratorio creativo in cui si scoprirà come gli alberi possano essere ricchi di biodiversità costruendo il proprio albero e prendendo spunto dal testo di Bruno Munari “Disegnare un albero”, per poi personalizzarlo e popolarlo con le più varie forme di vita, animali e non… Attività gratuita ma con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente la data della stessa, effettuabile telefonicamente oppure online (www.gboropa.it). Per bambini tra i 5 e 10 anni di età. Con il mese di settembre gli orari di apertura del Giardino varieranno come segue: da mercoledì a venerdì, dalle ore 13:00 alle ore 18:00 (lunedì e martedì chiuso) sabato e festivi, dalle ore 10:00 alle ore 18:00.