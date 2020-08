A Miagliano si parte alla scoperta del Sentiero delle Sirene

Domani, domenica 30 agosto, nuovo appuntamento dalle 14.30 e dalle 16.30, dove vi sarà la terza passeggiata del ciclo "Sul Sentiero delle Sirene" dal Lanificio Botto al Castellazzo con ritorno dal Sentiero della Madonna. L'evento prevede una passeggiata sui passi compiuti dagli operai che scendevano dalla Valle o risalivano verso Miagliano, centro lavorativo nevralgico per più di 100 anni della Valle Cervo.

Il Castellazzo è una passeggiata si snoda sulla collina, con ritorno dal sentiero. Questa è la collina fatta spianare da Antonio Poma per dare più luce al paese, su cui sorge la villa padronale dei Poma, oggi di proprietà della famiglia Botto. Si tratta di un edificio costruito nella seconda metà dell'800 dalle linee sobrie ma al tempo stesso molto elegante e maestoso, circondato da un ampio ed ombroso parco ricco di piante ed alberi di varia provenienza e di pregio. Parte del parco è sorretto da un alto muraglione ad archi (visibile dalla strada di accesso alla villa) che nasconde una grande vasca sotterranea per la raccolta dell'acqua per la sottostante fabbrica. Un'altra vasca interrata in pietra si trova dalla parte opposta e da essa parte una condotta che scende allo stabilimento tessile, celata da una impervia scala di ben 144 gradini!

Dal cancello della villa la strada si riduce a mulattiera e gira attorno alla proprietà Botto per poi discendere alla strada comunale che da Miagliano raggiunge Case Code. Qui parte il breve Sentiero della Madonna, una scorciatoia per il sentiero che sale verso il santuario di Oropa. Il Sentiero della Madonna, dopo anni di abbandono, è stato completamente risistemato dal comune di Miagliano tra giugno e luglio 2020 con l'allargamento del sedime e l'apposizione di una staccionata in legno e di un nuovo ponticello sul rio che scende dalla collina e termina poco a monte del lavatoio intitolato al Cavalier Alberto Poma. Dopo la visita al lavatoio la passeggiata proseguirà in direzione della Roggia per poi far ritorno al Lanificio Botto. Parcheggio interno e partecipazione a offerta libera.

Obbligo di prenotazione al 320.098.2237.