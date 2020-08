Dal Nord Ovest - Si distrae per un attimo e finisce con l'auto dentro un laghetto

Un attimo di distrazione è stata fatale a un automobilista che nel pomeriggio di ieri stava guidando nel territorio di Volpiano a poca distanza da uno specchio d'acqua in via Vercelli. L'uomo infatti ha perso il controllo del mezzo che ha terminato la sua corsa dentro un laghetto che si trovava delle vicinanza.

Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del comando di Torino che si sono attivati per recuperare l'automobile e mettere in sicurezza la persona coinvolta. In particolare, i sommozzatori del nucleo Torino si sono immersi nel bacino e con delle fasce e dopo averlo imbragato lo hanno trainato sulla riva.