Dal Nord Ovest – Dito incastrato in un frullatore da cucina, soccorsa dai Vigili del Fuoco

In mattinata la squadra permanente dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Varallo è intervenuta al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia per soccorrere una giovane donna di Borgosesia con il dito della mano incastrato in un frullatore da cucina. L' intervento in collaborazione con personale medico ha permesso di liberare il dito della persona dall‘utensile.