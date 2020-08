Sterpaglie a fuoco, Vigili del Fuoco in azione al campo nomadi

Sirene dei Vigili del Fuoco nella prima serata di ieri, 28 agosto, per il rogo di alcune sterpaglie ammucchiate all'interno del campo nomadi tra il capoluogo provinciale e Ponderano. Le squadre sono intervenute celermente dentro l'area e, in poco meno di un'ora, hanno domato le fiamme. Successivamente hanno provveduto a bonificare l'area. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.