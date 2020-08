Sagliano: Apprensione per una chiamata di soccorso, arrivano i Vigili del Fuoco e 118

I Vigili del Fuoco sono accorsi a Sagliano questa sera, 29 agosto, intorno alle 23, per rispondere ad una chiamata di soccorso per una signora che non rispondeva al figlio. I soccorritori sono entrati nell'alloggio passando dalla finestra ed hanno consentito l'accesso all'appartamento ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna, caduta in casa e cosciente, trasportata poi all'Ospedale di Biella per gli accertamenti sulle condizioni fisiche.