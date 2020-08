Problemi a cavo dell'alta tensione, molte frazioni di Campiglia Cervo al buio

In foto la frazione Riabella di Campiglia Cervo

Mattinata di disagi a Campiglia Cervo. Giovedì 27, intorno alle 8, diverse frazioni del comune sono rimaste senza corrente a causa di un cavo dell'alta tensione che avrebbe riscontrato alcuni problemi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici dell'Enel per monitorare la zona e mettere in sicurezza l'area interessata.

Dopo qualche ora la corrente è tornata a scorrere nelle case, eccezion fatta per Riabella, rimasta al buio fino alle 2 del pomeriggio. 8 famiglie hanno riportato danni non indifferenti con lavastoviglie bruciate, boiler guastati ed altri elettrodomestici non più utilizzabili.