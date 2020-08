Cossato, ubriaco vaga nella notte in mezzo alla strada

La scorsa notte, durante i consueti controlli sul territorio, una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha notato in via Garibaldi, a Cossato, una persona a piedi che camminava con andatura incerta, in mezzo alla strada. Compresa la situazione, i militari hanno prestato soccorso e chiesto l'intervento del 118 per l'assistenza del caso. L'uomo, un 55enne residente nel Cossatese, è stato quindi trasportato presso l'ospedale di Ponderano per essere sottoposto ad una lavanda gastrica.