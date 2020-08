Bruciano rifiuti speciali, denunciati due uomini per inquinamento ambientale

Arrivano nuovi dettagli dall'incendio occorso ieri sera al campo nomadi tra Biella e Ponderano (clicca qui). I Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Biella, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, hanno sorpreso in zona agricola del capoluogo, due uomini, residenti a Biella, già noti a questi uffici, mentre appiccavano le fiamme su alcuni rifiuti speciali tentando di disfarsene senza seguire la giusta procedura di smaltimento.

Immediatamente fermati, sono stati denunciati per inquinamento ambientale del suolo in concorso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare immediatamente le fiamme che fortunatamente non si erano ancora del tutto sprigionate. Un incendio è stato prontamente evitato grazie all’efficace dispositivo del controllo dell’Arma sul territorio.