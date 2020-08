Biella, boato nella notte a San Biagio: auto urta parete chiesa e piega palo della luce FOTO

Non ha riportato ferite il giovane rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo ieri sera, 28 agosto, in via Rosselli, a Biella, in prossimità della chiesa di San Biagio. Poco dopo le 22.30, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua auto andando a urtare il perimetro esterno della parete posta a nord della chiesa, tranciando anche un canale di scolo e abbattendo una cassetta di cablaggio dell'Enel. La sua corsa è terminata contro un palo della luce, rimasto danneggiato gravemente nell'impatto.

Il boato violento ha svegliato i residenti della zona, compreso il parroco, che si sono portati nelle vicinanze per capire cosa fosse successo. Il giovane è stato sottoposto agli esami del caso dagli agenti di Polizia locale, intervenuti sul posto, ed è risultato negativo. Sono in atto i rilievi. Allertati del fatto, i tecnici dell'Enel hanno messo in sicurezza la zona con transenne e, nei prossimi giorni, procederanno alla sostituzione del palo.