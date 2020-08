Valdilana, cercasi dipendenti per assunzioni a tempo determinato

Il comune di Valdilana sta cercando nuovi dipendenti. Sul proprio sito web è possibile trovare i nuovi bandi per entrare a far parte dell'ente, dove verranno create anche delle graduatorie da cui poter ottenere personale per i contratti a tempo determinato per continuare a dare una continuità dei servizi.

L'obbiettivo del comune di Valdilana è di trovare tramite selezioni pubbliche per soli titoli per formazione di graduatoria per assunzioni a tempo determinato.Gli incarichi richiesti sono: Istruttore contabile categoria C area finanziaria tributi e personale.Istruttore tecnico categoria C area lavori pubblici, area urbanistica/edilizia, area patrimonio.Istruttore direttivo amministratore/contabile categoria D aree segreteria, demografici, finanziaria.Istruttore direttivo tecnico categoria D aree lavori pubblici, urbanistica/edilizia, patrimonio.La scadenza per la presentazione della domanda è il 10/09/2020.