Torrazzo attende disposizioni sul ritorno a scuola

Il paese di Torrazzo si trova poco lontano dalla Valle d’Aosta, pur rimanendo in provincia di Biella, e fra poco meno di un mese vedrà i propri ragazzi tornare a scuola, come il resto dei comuni italiani. Un piccolo cavillo legale, però, impedisce all’amministrazione comunale di questo paese di poter pianificare pienamente il ritorno sui banchi dei figli dei propri residenti.

“Trasporti scolastici vietati se di durata superiore ai 15 minuti”, questo dicono le disposizioni governative. Il comune di Torrazzo gestisce le sue scuole consociato con Zubiena e Sala, essendo quindi costretto a dover attendere nuove regolamentazioni per comprendere come venire in aiuto ai propri ragazzi. Una situazione spiacevole che si spera possa essere risolta prima del 14 settembre, con l’aiuto del Governo.