FC Vigliano diventa Polisportiva. E domani si torna in campo nella prima amichevole della stagione

FC Vigliano da Società sportiva specializzata nel calcio si trasforma in Polisportiva ampliando la gamma di sport e attività grazie alla collaborazione con società sportive del territorio: oltre al tradizionale Calcio si attiveranno Calcio a 5, Pattinaggio, Skateboard, Pallavolo, Pallamano, Atletica.

A partire da metà settembre nei diversi spazi delle strutture sportive comunali inizieranno i corsi di avviamento delle diverse discipline che proseguiranno per tutta la stagione, fino alla prossima estate. In questi giorni si sta stilando il calendario che verrà comunicato quanto prima. La Polisportiva, oltre a gestire gli impianti sportivi comunali, sta lavorando per realizzare il Progetto Viglianello che prevede la creazione di un complesso multifunzionale in via Alpini d’Italia che oltre al Campo Sportivo e all’anello di asfalto che corre intorno comprenda anche la presa in gestione degli spazi dell’ex circolo Aurora.

L’intera area sarà sottoposto ad un’importante ristrutturazione: per quanto riguarda le strutture sportive, predisposto un sistema d’illuminazione al campo da calcio, ristrutturato, riasfaltato e omologato l’anello di asfalto di 400 metri che si snoda intorno al Campo al fine di ospitare diverse discipline sportive anche per competizioni di alto livello (pattinaggio, atletica, ciclismo), verranno creati un nuovo campo di calciotto e tre campi da paddle e infine verrà allestita una pista piana a pedana di 50x40 metri coperta omologata per pluriattività. Inoltre, si realizzerà un nuovo parco giochi e in un altro spazio che si sta definendo è in programma l’allestimento di uno spazio coperto che ospiterà le rampe per lo skateboard.

Gli edifici di accoglienza verranno rammodernati e sarà allestito un ristorante. Insomma, la Polisportiva FC Vigliano, grazie alla collaborazione con società sportive del territorio specializzate in altri ambiti, sta predisponendo un importante programma di sviluppo di diverse attività sportive di cui potrà usufruire la popolazione di Vigliano Biellese. La Polisportiva intende avviare una stretta collaborazione con la Direzione Didattica territoriale per offrire convenzioni e agevolazioni per gli studenti di ogni ordine e grado che vogliano partecipare ai corsi sportivi. Per far conoscere l’attività tradizionale legata al calcio che ovviamente prosegue e tutte le nuove attività sportive si svolgeranno due eventi di presentazione aperti alla cittadinanza:venerdì 11 settembre, dalle 19, presso il Campo Sportivo presentazione della Prima Squadra del Calcio;venerdì 19 settembre, dalle 17 in poi, presentazione della Polisportiva con mini-open day delle diverse attività sportive a cui seguirà un buffet.

Per informazioni sulle attività, sui corsi e per l’affitto delle strutture contattare la Polisportiva a questi recapiti: cell e whatsapp 3534141625 oppure amministrazione@fcvigliano.it

Infine, dopo molti mesi di stop si ricomincia. Domani, domenica 30 agosto, alle 16.30, allo Stadio Comunale di Vigliano Biellese si giocherà la prima amichevole stagionale tra FC Vigliano e Accademia Borgomanero, squadra di eccellenza. “Molta emozione e gran voglia di giocare da parte dei ragazzi che per tanti mesi sono rimasti bloccati nella loro attività sportiva – spiegano i dirigenti - La partita si svolgerà nel rispetto delle normative e dei protocolli anti-Covid”.