Avis Coggiola vuole ricordare il suo amato presidente con un corso di musicoterapia

Nella casa di riposo di Coggiola il corso di musicoterapia sarà dedicato a Giulio Aimone Ceschin. Quando è mancato il presidente dell'Avis di Coggiola, l'organizzazione ha pensato bene di onorarlo con qualcosa che rimanesse e che facesse del bene alla comunità. Prima del lockdown l'Auser Valsessera ha proposto il progetto della musicoterapia all'interno della casa di riposo di Coggiola, l'Avis entusiasta dell'idea ha deciso di finanziare il piano.

"Noi siamo molto contenti di ricordare il nostro presidente in questa maniera - parla Cristian Nichele - se la nostra Avis è così forte è grazie ai risultati di quando era consigliere e presidente: era come se fosse un papà, ed e giusto che noi lo ricordiamo facendo del bene”. Per adesso tutti i laboratori sono interrotti e il corso ripartirà appena possibile.