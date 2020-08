UCAB torna in pista con il trofeo Ilario Ormezzano

L’epidemia di Covid-19 continua a creare problemi a tutte le organizzazioni sportive nazionali ed internazionali ma, col passare del tempo, si stanno trovando modi per conviverci: tornare ad allenarsi e a gareggiare diventa fondamentale, sia dal punto di vista sportivo che economico. Il trofeo Ilario Ormezzano del 13 settembre a Gaglianico fungerà, a questo proposito, da ritorno in scena per l’UCAB 1925, famosa scuderia ciclistica del Biellese.

Il reparto ‘Organizzazione Gare’ dell’Unione Ciclo Alpina Biellese è riuscito ad organizzare la competizione rispettando le normative di sicurezza anti Covid-19. Fondamentale, come asserito direttamente da UCAB, è stato il supporto del partner ufficiale della gara “Ilario Ormezzano - Sai”.La competizione sarà riservata agli esordienti di primo e secondo anno. Per i più giovani il circuito sarà lungo circa 37 km e sarà composto da 8 giri di un tracciato in falsopiano che si snoderà per Gaglianico e Sandigliano.

Si partirà da via Napoli a Gaglianico per poi attraversare via Roma, via C. Cavour, via Mameli, via Cairoli, via Candelo e via Casale passando successivamente per alcune strade di Sandigliano (via Casale e via Marconi) per poi terminare il giro pedalando a Gaglianico in via Marconi, via Alighieri, via Fiorina e nuovamente in via Napoli. La partenza sarà alle 9:30 e l’arrivo alle 10:15. Per gli esordienti del secondo anno invece il percorso sarà lo stesso ma verrà ripetuto 10 volte e non 8, portando il chilometraggio a 46 km, con partenza alle 10:30 e arrivo alle 11:40.