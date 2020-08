Dal polo tecnologico di Cavaglià, Franco Smerieri nuovo presidente della Pro Vercelli

E' vercellese di origine, molto conosciuto nel Biellese anche come ex professore all'istituto per geometri Vaglio Ruben a fine anni '70 e tifoso della Pro di lunga data Franco Smerieri, il cui nome, come presidente dei Bianchi, è stato fatto dal ds Alex Casella mercoledì. Casella lo ha comunicato al sindaco Andrea Corsaro, all'onorevole Paolo Tiramani e al presidente della Provincia, Eraldo Botta.

Sentito telefonicamente Smerieri conferma la sua ormai prossima avventura nel calcio. Classe 1952, nato a Ronsecco, carriera professionale da dirigente d'azienda nella A2A (è “l'uomo del polo tecnologico di Cavaglià”) nonché amministratore delegato di Asrab, l'azienda biellese di gestione dei rifiuti, Smerieri vive a Vercelli e tutte le domeniche, da anni, segue la Pro dalla tribuna. Tra gli anni '80 e '90 è stato assessore in Provincia che, ai tempi, comprendeva Vercelli e Biella.