Rifondazione Comunista Biellese in piazza per il "no" al taglio della Democrazia

Rifondazione Comunista Biellese sarà in piazza a difendere insieme alle ragioni del NO al taglio del Parlamento,le ragioni della Costituzione nata dalla Resistenza. Leggi truffa elettorali fatte in nome della governabilità ne abbiamo avute abbastanza in questi anni e l'ultima è tuttora in vigore. Trasversalmente a centrodestra e centrosinistra si sono approvate leggi che deliberatamente blindano la democrazia e impediscono la rappresentanza reale.

Leggi maggioritarie che escludono già ora la presenza di forze critiche della sinistra di alternativa con soglie di sbarramento in rialzo e premi di maggioranza , dove l'elemento del proporzionale è stato a suo tempo rimosso e sterilizzato con soddisfazione dei partiti dei notabili e dei capi , spesso travestiti da “movimenti”, che hanno preso il posto dei partiti storici di massa.

Questa volte sono i 5 Stelle che sull'onda dell'anti-politica e dell'anti-parlamentarismo, hanno avanzato e fatto passare la proposta di riduzione del numero dei Parlamentari , seguiti a ruota dal PD di Zingaretti che invece propende improvvisamente per il SI sull'onda di un calcolo politico di alleanza e promessa di accordo su una legge elettorale inesistente e che non si è voluta fare per tempo,senza preoccuparsi delle conseguenze e degli squilibri che si scatenerebbero. Il tutto in nome di un risparmio inesistente (sarebbero 57 milioni all'anno, pari ad un caffè a testa all'anno, pari alla metà del costo di uno solo dei loro stupidi cacciabombardieri F35) e di una presunta maggiore efficienza in un Parlamento svuotato di ruolo, dove tutti i governi già ora accentrano sull'esecutivo le decisioni, fatte approvare a colpi di fiducia.

Agli apprendisti stregoni 5Stelle e agli opportunisti del centrosinistra del SI, vale la pena ricordare che illustri precedenti si incontrano nei tagli al numero dei Parlamentari durante il regime fascista e ,anni dopo, nel piano eversivo della P2, un disegno autoritario che sotto altre forme la destra e il centrodestra perseguono, loro si, coerentemente.Noi di Rifondazione Comunista, insieme a tante e tanti altri, restiamo Partigiane e Partigiani di questa Costituzione nata dalla Resistenza e ci impegniamo a votare e far votare NO allo scempio e all'offesa che Lorsignori stanno portando alla democrazia e alla sovranità popolare. Nel Biellese saremo in piazza, con inizio a partire da mercoledì 2 settembre a Cossato, con banchetti di controinformazione sulle ragioni del NO .