Lettera di Alessandro Carletto: Negativisti e secretisti. E i veri democratici?

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Alessandro Carletto, ex candidato nelle ultime elezioni al comune di Biella nelle liste di Forza Italia. "L’ultimo giochetto alquanto sporco a cui abbiamo assistito in Italia, è stato l’abuso del termine “negazionisti” per contrassegnare negativamente, molto negativamente, tutti quelli che la pensano diversamente dalla sinistra al potere sulle diverse situazioni e sviluppi del coronavirus. Un termine addirittura "rubato" alla storia dell’Olocausto!

La stessa prassi si ripete con l'uso del termine “fascisti” per definire tutti i non aderenti alle idee della sinistra.Non sono quisquilie: è di nuovo il solito trucco antidemocratico e divisivo per negativizzare le libere idee altrui, lo schema del “politically correct” per imporre cosa è giusto e criminalizzare l’Altro”. Possibile che proprio non riusciamo a considerare tutte le opinioni a pari dignità e a discuterle liberamente e intelligentemente per un reciproco vantaggio?

Si chiama onestà civile, da contrapporre alla tendenza dittatoriale, magari non fisica o militare, ma ugualmente violenta: del consenso imposto. Per mesi il governo ha proclamato che si muoveva sulla base delle indicazioni della “Scienza”. Per lungo tempo si è opposto a rendere noti i relativi verbali: forse un segreto per pochi questa scienza ?Avendoli finalmente ottenuti, emerge un quadro estremamente disomogeneo circa gli effetti del virus e relative contromisure tra le diverse regioni del nord e del sud Italia. E, anche se gli italiani si sono comportati bene in termini di obbedienza alle prescrizioni sanitarie, si riscontra un risultato sanitario abbastanza brutto rispetto alla maggioranza degli altri stati.

Un recente studio pubblicato dalla BBC mappa, per esempio, a livello mondiale il num. di morti su 100.000 persone (riporto qui alcuni dati): UK 69,3, Spagna 61,2, Italia 58,1, Svezia 57,8, US 49,9, Brasile 48,6, Francia 46,7, Germania 11, Giappone 0,8, Sud Corea 0,6 (quelli del metodo che ha funzionato: Track, Test, Care e della giusta App). Anche sulla caduta del PIL uso un altro eufemismo per dire che non mi sembra proprio che siamo tra i migliori, malgrado i proclami del governo.Se questi dati verranno confermati, epidemiologi e virologi avranno molto da spiegare. Valuteremo comunque nelle prossime settimane e anche con ulteriori dati internazionali.

Ma, pur nella grande difficoltà di questa situazione pandemica e al di là dei possibili errori commessi dal governo, sia come capacità di gestione sanitaria, delle aperture e chiusure, e, in coerenza, del mantenimento del PIL (tutti ancora da valutare democraticamente), mi sembra che si debbano rimarcare negativamente: queste secretazioni, la poca trasparenza, il tentativo di metterci di fronte a situazioni ineluttabili, la mancanza di rispetto verso opinioni avverse al ‘main stream” governativo, le vere e proprie faide contro avversari politici nelle regioni e per concludere l’esautorazione del Parlamento.

Siamo in una democrazia, anche se forse l’unica ancora in “Stato di Emergenza”, e non è accettabile che le 4 sinistre al governo pecchino di queste “lesioni alla libertà” dei cittadini. Il potere bisogna conquistarlo dimostrando la correttezza delle proprie idee, le capacità e la buona gestione e non con questi travisamenti ed omissioni. Quindi smettiamo di spaventare e di omettere; pensate che gli italiani non siano capaci di capire ? E di farsi un loro giudizio responsabile ? Vogliamo metter loro il classico "anello al naso”? E inoltre cercate di dare le informazioni giornaliere Covid in modo più strutturato e professionale.

Rispetto! Mettiamoci queste benedette mascherine, osserviamo il distanziamento e, soprattutto, rispettiamo in modo veramente democratico tutti quelli che ci stanno attorno e soprattutto le loro opinioni".