Incidente sul lavoro a Chieri (TO), un uomo resta incastrato in un mezzo agricolo: è grave

Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 28 agosto, in via Benso a Chieri. Per cause ancora da accertare, un uomo nato nel 1956, S. S., mentre stava lavorando con una macchina agricola restava incastrato con la gamba destra nel mezzo.

I sanitari del 118, subito arrivati sul posto, hanno deciso di trasportare d'urgenza l'uomo, rimasto ferito gravemente, al Cto con l'elicottero. Per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche alcune squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i tecnici dello Spresal.