Continua in Val di Susa l'estate "di lotta" del movimento No Tav. Ieri sera i manifestanti, dopo una cena conviviale in Val Clarea, si sono avvicinati alle recinzioni del cantiere per l'alta velocità a Chiomonte.

Qui, "a cori, battiture e falò le forze dell’ordine hanno risposto con idrante e lancio di alcuni lacrimogeni", riporta la pagina Facebook Notavinfo. Tensioni che fortunatamente non sembrano essere sfociate in episodi gravi.