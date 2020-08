Dal Nord Ovest - Disperso sul Pizzo Ragno in Valle Vigezzo, i soccorsi lo cercano da ieri sera

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono impegnati da ieri sera in un'operazione di ricerca per un uomo 48enne di Druogno (Vb) disperso nella zona del Pizzo Ragno, Valle Vigezzo (Vb). L'uomo è partito ieri dalla Val Loana, dove è ancora parcheggiata la sua automobile, in direzione della montagna, il Pizzo Ragno a 2289 metri di quota.

Intorno alle 9,30 ha inviato un video che lo ritraeva sulla cima ma in seguito non ha più mandato comunicazioni. La denuncia del mancato rientro è stata effettuata intorno alle 20.30 di ieri quando le squadre del Soccorso alpino, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco hanno iniziato le ricerche.

Fino all'1,30 di questa mattina sono stati battuti, senza esito, i sentieri che conducono in vetta, in modo particolare lungo in versante che conduce a Druogno che l'uomo probabilmente voleva affrontare in discesa. In mattinata sono riprese le operazioni anche con gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, ma le pessime condizioni meteorologiche rendono difficili le ricerche. Al momento alcune squadre sono state elitrasportate in quota da dove prosegue il lavoro a piedi. ---Seguiranno aggiornamenti---