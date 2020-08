Urta una donna mentre carica il figlio. Prima scappa poi ci ripensa e torna indietro

Incidente ieri sera in via Caralli a Occhieppo Inferiore. Una donna di circa 40 anni stava caricando il figlio (rimasto illeso) all'interno della sua Kia quando è stata urtata da un automobilista in transito. L'uomo in un primo momento ha proseguito la marcia e solo successivamente, forse ripensando ai testimoni presenti, ha deciso di tornare indietro.

Fortunatamente la donna spinta verso l'auto non ha riportato ferite tanto che i sanitari dell'ambulanza del 118 l'hanno solamente controllata. L'automobilista, un uomo di 40 anni, avrebbe ammesso le sue colpe. Da prassi è stato sottoposto dai Carabinieri intervenuti agli accertamenti alcolemici. Sono attesi gli esiti che potrebbero essere positivi. In questo caso scatterebbe la denuncia per guida in stato di ebbrezza.