Tamponamento introno tra due auto a Biella alla rotonda tra via Serralunga e via Cernaia. Alle 18 ad impattare contro una Citroen C5 è stato un Doblò. Nessuno è rimasto ferito ma solo alcuni danni alla carrozzeria. I due conducenti hanno poi compilato, senza problemi, la constatazione amichevole per l'assicurazione.