Biella - Hashish e cocaina, gli agenti della Volante beccano sul fatto altri due pusher

Ancora due pusher beccati dalla Polizia entrambi nel pomeriggio di ieri giovedì 27 agosto. Grazie al lavoro di controllo del territorio e lavoro di antidroga svolto dagli agenti della Squadra volante, sono stati denunciate due persone per spaccio di sostanze stupefacenti. Uno dei quali probabilmente appena maggiorenne.

I poliziotti hanno notato che un giovane mentre entrava in un cortile di via dei Conciatori a Biella, avrebbe gettato un qualcosa che poi si è rivelato essere hashish e probabilmente un bilancino. Inevitabile, a quel punto, la denuncia per il ragazzo.

Il secondo caso ha visto ancora protagonista lo spaccio ai giardini Zumaglini, luogo ormai sotto la lente d'ingrandimento delle forze di polizia. Durante un controllo, gli agenti della Volante hanno visto un uomo di origine extracomunitaria, anche in questo caso, cercare di disfarsi di un involucro. Probabilmente gettato in un cespuglio, operazione anche questa che ricopia una prassi ormai nota. In effetti, fermato e identificato, gli agenti hanno scoperto che si trattava di cocaina. Al momento non sappiamo però l'esatto quantitativo.

A quel punto, probabilmente conoscendo già l'uomo, si sono recati nell'abitazione del 40enne portando alla luce un quantitativo di hashish. Anche in questo caso inevitabile per l'uomo la denuncia per detenzione e spaccio.